Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta 3 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta 3 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polislerce merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde, gece vakti sokakta beklediği sırada taksiyle yanına gelen K.S, U.Ç. ve H.B'ye sigara paketi içinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde de sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.D'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.D. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.