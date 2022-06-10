Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis - Haberler

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Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde gece vakti sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak İ.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık İ.Ç. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı İ.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

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