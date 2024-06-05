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Adana'da Sokakta Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Müebbet Hapis İstemi

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde 23 Ocak 2023'te M.A.K'nin (33), sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olaydan 3 gün sonra tutuklanan Irak uyruklu E.K.İ.E. (16) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın olay tarihinde kentteki bir restoranda çalıştığı ve iş çıkışı arkadaşına ait eve gittiği belirtildi.

Bir süre sonra arkadaşının evinden ayrıldığı ve sokakta yürürken karşılaştığı M.A.K'nin kendisini takip etmesi üzerine çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bu sırada E.K.İ.E'nin bıçakla saldırdığı M.A.K'yi öldürüp kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA / Güncel

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