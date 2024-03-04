Adana'da Sokakta Tartıştığı Kadını Tabancayla Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Cengiz K. ile Tülay T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cengiz K, Tülay T'yi tabancayla boynundan yaraladı. Yaralı kadın kendi aracıyla hastaneye götürülürken, şüpheli gözaltına alındı. Kadının durumu ağır.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tartıştığı kadını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Gülbahçesi Mahallesi 13316 Sokak'ta Cengiz K. (35) ile Tülay T. (25) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Cengiz K, Tülay T'yi tabancayla boynundan yaraladı.
Olayın ardından Cengiz K, yaralı kadını kendi aracıyla yakındaki özel hastaneye götürdü.
Durumun bildirilmesi üzerine zanlı hastaneye yönlendirilen polislerce gözaltına alındı.
Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.