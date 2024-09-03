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Adana'da Sokakta Tabancalı Saldırı: 1 Ölü

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Adana'da sokakta yürüyen Erol Kavak, motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan motosikletli iki kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Erol Kavak (43), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Erol Kavak, motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kavak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kavak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavak, tüm doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erol Kavak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Güvenlik Saldırı Cinayet 3-sayfa Güncel Adana Kavak

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