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Adana'da Sokakta Havaya Ateş Açan İki Genç Gözaltına Alındı

Adana'da Sokakta Havaya Ateş Açan İki Genç Gözaltına Alındı
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Adana'da havaya ateş açan 17 yaşındaki N.Y. ile arkadaşı B.C.Ş. polisin operasyonuyla yakalandı. N.Y.'nin, bir süre önce aynı sokakta yaşadığı bir kavgadan sonra mahalleliye gözdağı vermek amacıyla ateş açtığı belirlendi.

ADANA'da sokakta tabancayla havaya ateş açan N.Y. (17) ile arkadaşı B.C.Ş. (17) polisin operasyonuyla gözaltına alındı. N.Y.'nin, bir süre önce aynı sokakta süratli araç kullandığı için darbedildiği, mahalleliye gözdağı vermek için ateş açtığı ortaya çıktı.

Olay, 2 Mayıs saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli N.Y., arkadaşı B.C.Ş.'nin kullandığı hafif ticari araçla sokağa gidip, tabancayla havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri sokaktaki şarküteriye isabet etti. Bu sırada pide fırınının önünde oturan 2 kişi kaçıp, iş yerine sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polise ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRATLİ ARAÇ KULLANDIĞI İÇİN DÖVMÜŞLER

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Soruşturmada şüphelilerden N.Y.'nin bir süre önce aynı sokakta süratli araç kullandığı için mahalleliyle tartıştığı ve çıkan kavgada darbedildiği ortaya çıktı. Şüpheli N.Y.'nin, dayak yediği kişilere gözdağı vermek için tabancayla havaya ateş açtığı saptandı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Pınar Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlediği operasyonda N.Y. ve B.C.Ş.'yi gözaltına aldı. N.Y.'nin evinde yapılan aramada olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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