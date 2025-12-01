Haberler

Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu baba tutuklandı.

Yenibey Mahallesi'ndeki sokakta 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedilmesine ilişkin dün İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu baba Abdurrahman B'nin (33) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ailesiyle yürüyen kız çocuğunun babası tarafından darbedildiği anlara ilişkin dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Abdurrahman B'yi Şehitduran Mahallesi'nde yakalamıştı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

