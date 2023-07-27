Adana'da Sokakta Cep Telefonu Gasbı Davası Açıldı

Adana'da sokakta yürüyen kişinin cep telefonunu silah zoruyla gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da sokakta yürüyen kişinin cep telefonunu silah zoruyla gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde A.F'nin gasbedilmesiyle ilgili 22 Aralık 2022'de tutuklanan S.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkem?esince kabul edilen iddianamede, sanık için "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, S.S'nin, gece saatlerinde sokakta yürüyen müşteki A.F'yi darbedip, silah tehdidiyle cep telefonunu çaldığı belirtildi.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.