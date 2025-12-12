Adana'da bir kişi sokakta bıçakla öldürülmüş bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, sokakta bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Ova Mahallesi'nde Murat İnanmaz'ı (19) yerde hareketsiz bulan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İnanmaz'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.