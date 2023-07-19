Adana'da Sokak Ortasında Tabancalı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Olayın ardından polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Ekrem İpekten ve Ramazan Acar, yanlarına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği İpekten ve Acar yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

2 yaralı çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İpekten, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acar'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, İpekten'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için polis çalışma başlattı. - ADANA