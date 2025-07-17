Adana'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde Hakan A., yürüyüş yaparken kimliği belirsiz bir grup tarafından darbedilip bıçakla yaralandı. Hakan A.'nın durumu kritik. Polis şüphelileri arıyor.
ADANA'da Hakan A., sokakta yürüdüğü sırada bir grup tarafından önce darbedilip, ardından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan A., sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbelerin ardından yığılan Hakan A., daha sonra göğsünden bıçaklandı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hakan A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Hakan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.