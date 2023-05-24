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Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Güncel Haberler

Adana'da polis, sokağa el yapımı patlayıcı atarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da polis, sokağa el yapımı patlayıcı atarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen 1 şüpheli, sokağa el yapımı patlayıcı atarak kaçtı.

Patlamanın ardından çevredekiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin sokağa attığı el yapımı patlayıcıyı atarak kaçması ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

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