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Adana'da SMA hastası çocuğa destek için kumbara çalan şüpheli tutuklandı

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Adana'da bir internet kafede, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuğa destek için toplanan bağışların konulduğu kumbara çalındı. İşletme sahibinin ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Adana'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuğa destek için internet kafeye konulan kumbarayı çalan şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki internet kafede, SMA hastası çocuk için toplanan bağışların konulduğu kumbara çalındı.

İşletme sahibi S.Ö'nün (58) ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kaydındaki incelemede şüphelinin Abdulkadir İ. (24) olduğunu belirledi.

Farklı hırsızlık suçlarından arandığı da tespit edilen zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir İ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının çaldığı kumbarayı montunun altına gizlemesi yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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