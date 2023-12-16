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Adana'da SMA hastası çocuğa destek için kumbara çalan şüpheli tutuklandı

16 Aralık 2023 10:26 Güncelleme: 10:28 Abone Ol

Adana'da bir internet kafede, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuğa destek için toplanan bağışların konulduğu kumbara çalındı. İşletme sahibinin ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı.