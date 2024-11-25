Üye Girişi
Haberler
Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu

Adana'da Sivil Trafik Ekiplerinden Toplu Taşıma Denetimi

Adana'da Sivil Trafik Ekiplerinden Toplu Taşıma Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarını denetleyerek sürücülerin trafik ihlallerini kontrol etti. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, kurallara uyanlar ise teşekkür edildi. Yolcuların indirilmesi sırasında yaşanan tartışmalar gündeme geldi.

Adana'da görevli sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında sürücülerin trafik ihlallerini denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Belli bir mesafeye kadar yolcularla seyahat ederek sürücülerin trafik ihlallerini denetleyen sivil ekipler, kurallara uymadıkları tespit edilen araçların plakalarını uygulama noktasındaki polislere bildirdi.

Ekiplerce bu araçlar merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde durduruldu.

Araçtaki sivil görevli kendisini tanıtarak, yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Hiçbir kural ihlali yapmadığı belirlenen sürücülere de teşekkür edildi.

Durak dışı yolcu indirme cezası alan sürücülerden Halil İbrahim Uysak, gazetecilere, yolcuların inmek istedikleri yerde indirilmeyince kendilerine hakaret edildiğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
img

Takımın yıldızı haftalarca forma giyemeyecek
img

TFF, Galatasaray'ı redetti!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ordu okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Ordu'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? 26 Kasım Sivas'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Iğdırspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Iğdırspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Niğde okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Samsun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul okullar tatil mi? 26 Kasım Salı İstanbul okul yok mu (Valilik Açıklaması)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 25 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 28. bölüm tek parça, full izle NOW TV!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.