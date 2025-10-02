Adana'da Sivil Toplum Örgütlerinden İsrail'e Protesto

ADANA'da çok sayıda sivil toplum örgütü, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu önünde slogan ve tekbirlerle protesto etti. Protesto sonrası yaklaşık 200 kişi, ABD Konsolosluğu'na taşlı saldırıda bulundu.

Gazze'ye ulaşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından baskın yapılmasına Adana'da sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için ABD Adana Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları olan kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar attı. Sivil toplum örgütü temsilcilerinin konuştuğu protestoda tekbir ve tevhidler yükseldi. Alanda toplanan kalabalık, filodakiler için dualar etti. Protesto sonrası kalabalık içerisinden yaklaşık 200 kişilik grup, Girne Bulvarı'nı trafiğe kapatıp, ABD Konsolosluğu'na taşla saldırdı. Polisin uyarıları sonrası eylemlerini durduran kalabalık, konsolosluk önündeki bekleyişini sürdürüyor.