Adana'da sivil toplum kuruluşları, doğanın atıklarla kirletilmemesi için açıklama yaptı

ADANA (AA) - Adana'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, doğanın atıklarla kirletilmemesi için bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan AHBAP Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, bereketli topraklarıyla bilinen Adana'nın son günlerde yurt dışından getirilerek yasa dışı yollarla imha edildiği öne sürülen atıklarla gündeme geldiğini belirtti.

Kent yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve geri dönüşüm işletme sahipleriyle görüştüklerini aktaran Levent, şunları kaydetti:

"Görüşmeler sonucunda tespit ve önerilerimiz şunlardır. Son yedi aydır yeni atık dökülmemesine rağmen daha önceden dökülmüş olan atıklar, halk sağlığını tehdit etmekte ve kötü koku yayıp halkı rahatsız etmektedir. Atık dönüştürme konusunda önceliğin yerli atıklara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin kendi atıklarını değerlendirmesinin vakti gelmiştir. Biz başka bir ülkenin çöplüğü olmak istemiyoruz. Yurt dışından gelen atıkların miktarı, nasıl bertaraf edildiği kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Geri dönüşüm işletmeleri, belediye ve STK temsilcilerinin istekleri doğrultusunda mevcut atıkları bir ay içinde ve uygun koşullarda imha edeceklerini bildirmişlerdir."

Haluk Levent açıklamasının ardından katılımcılarla şarkı söyledi.