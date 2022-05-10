Adana'da sivil polis otosuna ateş açan şüpheli gözaltına alındı

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde devriye gezen sivil polis aracına evinin balkonundan ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Sever Sokak üzerinde devriye gezen sivil polis otosuna Ahmet Ç.D. evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş açtı.

Araçta bulunan polis memurlarının yara almadan kurtulduğu olayda sivil ekip otosuna 3 mermi isabet etti.

Ateş açtıktan sonra evine saklanan Ahmet Ç. D. destek ekipleri ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan Ahmet Ç.D. ilk ifadesinde, sivil ekip otosunu bir süre önce telefonda tartıştığı amcasının aracı zannederek kurşunladığını söyledi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Ahmet Ç.D. detaylı sorgusu yapılmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.