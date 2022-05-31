Adana'da sis trafiği ve hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Adana'da sis trafiği ve hayatı olumsuz etkiledi

AA - Ömer Yıldız - Güncel
Adana'da sis trafiği ve hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis, trafik akışını ve hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis, trafik akışını ve hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının ise yüzde 95 ölçüldüğü Adana'nın merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

Bazı vatandaşlar ise Seyhan Nehri üzerinde de etkisini gösteren sisi fotoğrafladı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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