Adana'da Sınava Geç Kalan Öğrencilere Polis Yardımı

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Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı sırasında geç kalan öğrenciler, polis ekipleri sayesinde zamanında sınav merkezine ulaştılar. İl Emniyet Müdürlüğü, devriye araçları ve motosikletlerle öğrencilere destek vererek birçok adayın sınava yetişmesine yardımcı oldu.

Adana'da sınava geç kalan öğrencileri polis yetiştirdi

ADANA - Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşanırken, sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti.

Kent genelinde binlerce aday sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Ancak bazı öğrenciler, sınav saatine yetişmekte zorlandı. Bu noktada devreye önceden tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri girdi. Polisler, geç kalan öğrencileri devriye araçları ve Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı "şahin" timlerinin motosikletleriyle sınav merkezlerine ulaştırdı.

Ekiplerin zamana karşı yarışı ile bir çok adayın sınava yetiştiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Güncel
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