Adana'da silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi güvenlik kamerasında
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş merkezinde çıkan tartışma sonucunda bir kişi silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'da bir kişinin silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayıp darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir iş merkezinde Ö.Ö ile C.K arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında C.K, tabancayla Ö.Ö'ye ateş etti.
Bu sırada iş merkezindeki diğer daireden çıkan bir kişi de Ö.Ö'ye bıçakla saldırarak darbetti.
Omzundan ve ayağından yaralanan Ö.Ö. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, C.K. ile diğer saldırganı gözaltına aldı.
Saldırı anı ise binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.