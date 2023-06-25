Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavga alacak verecek meselesi nedeniyle çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak Sinan Elmas hayatını kaybetti. 2 şüpheli gözaltına alındı.