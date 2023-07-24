Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde Mustafa Kılıç (41), evinin olduğu sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kılıç'ın yakınları gözyaşı döktü. Kılıç'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.