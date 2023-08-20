Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Levent Mahallesi'nde yürüyüş yapan E.T, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
E.T'nin yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, E.T'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, saldırıdan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel