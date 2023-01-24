Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Güncel Haberler Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, oturduğu sitenin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, oturduğu sitenin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Semih D'ye (45), Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünden otomobiline bindiği esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı. Bacağından yaralanan Semih D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Silahlı saldırı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Semih D, gazetecilere, sürecin takipçisi olacağını belirterek, saldırıyı gerçekleştirenin bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi. Kaynak: AA / Güncel Gürselpaşa Mahallesi Seyhan Adana Güncel Haberler

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