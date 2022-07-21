Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da yaya olarak ilerlediği sırada silahlı saldırı uğrayan kişi yaralandı.

Adana'da yaya olarak ilerlediği sırada silahlı saldırı uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Ağaç'a, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada motosikletteki iki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Ağaç bacağından ve kasığından yaralandı. Silah seslerini duyanlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

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