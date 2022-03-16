Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ö.K'nin kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandığını tespit etti.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ö.K, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmada 6 boş kovan bulundu.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Gürselpaşa Mahallesi, Saldırı, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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