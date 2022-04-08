Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye silahla yaralanmış kişinin otomobille getirildiği ve durumunun ağır olduğu ihbarı üzerine polis ekibi çalışma başlattı.

Ekipler, Savaş Sayğılı'nın (22) amcasıyla beraber otomobille merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evlerine geldiğini, araçtan indiği sırada açılan ateş sonucu yaralandığını tespit etti.

Polis, saldırının meydana geldiği Kuva-i Milliyeci Ahmet Palalı Parkı civarında yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Vücuduna iki kurşun isabet eden Sayğılı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polis, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.