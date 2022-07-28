Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaya olarak ilerlediği sırada silahlı saldırı uğrayan kişi ağır yaralandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaya olarak ilerlediği sırada silahlı saldırı uğrayan kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Orhan K'ye, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Orhan K. kasığından yaralandı. Silah seslerini duyanlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Orhan K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Güncel AA / Fikret Kavğalı Seyhan Adana Güncel Haberler

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