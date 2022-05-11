Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, N.K. ile ismi öğrenilemeyen kişinin motosikletle sokağa gelen şüphelilerin ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

Yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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