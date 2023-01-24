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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir avukat, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir avukat, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Avukat İrfan Ç. (33) Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada bir otomobilden tabancayla kendisine ateş açıldı.

Bacağından yaralanan avukat, hastaneye kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak saldırıyı iki kişinin gerçekleştirdiğini ve zanlıların olaydan sonra İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve girdiklerini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Samet G. (32) ve Mustafa K'yi (32) yakaladı.

Zanlıların bir süre önce kiraladıkları tespit edilen ikamette yapılan aramada ruhsatsız iki tabanca ele geçirildi.

Bu arada, şüphelilerin yakalanmamak için olayda kullandıkları otomobile, internetten satışa çıkarılan başka bir aracın plakasını kopyalayıp taktıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa K. tutuklandı, Samet G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dağlıoğlu Mahallesi Seyhan Adana Güncel Haberler

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