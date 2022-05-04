Son dakika haber... Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde akrabasının evinin avlusunda oturan Muhittin S. ve yanında bulunan bir kişiye kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda Muhittin S. ve yanındaki kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermiler dolayısıyla yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemede 6 boş kovan, 2 mermi ve 2 mermi çekirdeği ile bir şarjör bulundu.

Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.