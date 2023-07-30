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Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Çamlıbel Mahallesi'nde Ali Çiftçi (32), yolcu konumunda olduğu panelvana tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçtığını belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Çamlıbel Mahallesi'nde Ali Çiftçi (32), yolcu konumunda olduğu panelvana tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçtığını belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Ali Çiftçi Adana Güncel Haberler

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