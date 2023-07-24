Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ADANA'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Kılıç (41), hayatını kaybetti.

Olay, 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler, evinin önünde duran Mustafa Kılıç'a tabancayla ateş açıp kaçtı. Göğsüne iki kurşun isabet eden Kılıç, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)