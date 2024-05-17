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Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Anne Öldü, Dayı Yaralandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahla annesini öldürüp dayısını da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığa 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahla annesini öldürüp dayısını da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığa "kadına karşı kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.A. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde evde yaşanan tartışma sırasında 17 yaşındaki B.A'nın annesi Mine A'yı tabancayla öldürdüğü, dayısı Kadir D'yi de kolundan yaraladığını belirterek, sanığın annesine yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı kasten öldürme" suçundan müebbet, dayısına yönelik eylemi sebebiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık B.A, olay günü alkollü olduğunu söyledi.

"Eve geldiğimde alkollü olduğum için dayım bana sataştı." diyen B.A, "Sonrasında beni darbetti. Annem de bu durumu görmesine rağmen hiçbir şey yapmamıştı. Bu durumu kabullenemedim. Dayımı korkutmak için silahla rastgele ateş ettim. Kurşunun anneme denk geldiğinden haberim dahi yoktu. Olay yerinden kaçarken arkama doğru tekrar ateş ettim. Dayımın yaralandığında da haberim yoktu. Daha sonra silahı sulama kanalına attım. Polise teslim oldum. Olay anlattığım şekilde gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti de sanık B.A'yı annesine yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı kasten öldürme" suçundan 19 yıl 2 ay, dayısına yönelik eylemi sebebiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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