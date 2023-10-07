Adana'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Adana'da 2 gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Aslanhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırıya karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da 2 gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 Ekim'de, bir akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Aslanhan (50), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslanhan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olaya karıştığı tespit edilen iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Aslanhan, 5 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda maskeli bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.