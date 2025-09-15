Adana'da Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

ADANA'da Mahmut Artış'ın (40) evine tabancayla ateş edip, kaçan şüpheliler Melih B. (27) ve Celal B. (24), polis tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip operasyonla yakalandı. Sorgularında, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne süren şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 7 Eylül saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen motosikletli 2 kişi, Mahmut Artış'ın evine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar evin pencerelerine ve duvarlarına isabet ederken, şüpheliler ise kaçtı. Kurşunların isabet ettiği odada okul eşyalarını hazırlayan Artış'ın oğlu Umut Aras (6) ile kızları Esma (7) ve Fatma Artış (12) paniğe kapılıp, arkadaki odaya sığındı. Antalya'da züccaciye dükkanı işleten Artış, saldırıyı duyunca polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, delil çalışması yaptı.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Kente dönen Mahmut Artış, polis merkezine giderek, şüphelileri hayvan alışverişinden kaynaklanan borç yüzünden husumetli olduğu kardeşi A.A.'nın azmettirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, A.A.'nın kayınbiraderleri Melih B., Celal B. ile İ.B. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, silahlı saldırıya gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Adresleri tespit edilen 3 şüpheli ile A.A. gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerden A.A., ağabeyiyle husumetli olduğunu ancak saldırıyla bir alakasının olmadığını öne sürdü. Güvenlik kamerasından tespit edilen Melih B., Celal B. ve İ.B. ise görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Melih B. ile Celal B. tutuklandı, İ.B. ile A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,