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Adana'da Silahlı Saldırı Düzenleyen Şüpheli Yakalandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir eve silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan operasyonda silahlar, mermiler, uyuşturucu ve para ele geçirildi. Ayrıca ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde de çeşitli suçlardan aranan 304 şüpheli yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir eve silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.A'nın Onur Mahallesi'ndeki evine iki tabancayla ateş açıp kaçan şüpheli A.T'nin (17) yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, zanlının ikametine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Zanlının evinde, bir hafif makineli tüfek, 2 tabanca, 159 mermi, bir miktar uyuşturucu, 3 kar maskesi ve 105 bin lira ele geçirildi.

Kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Öte yandan ilçe genelinde, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 3-9 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimlerde de ruhsatsız 33 tabanca, 14 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tüfeklere ait 883 kartuş, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu belirlenen 10 motosiklet ele geçirildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 304 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Seyhan Adana Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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