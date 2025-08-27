Adana'da Silahlı Saldırı: Dolmuş Şoförü Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı: Dolmuş Şoförü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir dolmuş şoförü, kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrasında polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti.

Kullandığı dolmuşla Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak'ta seyir halinde bulunan Orhan Gündüz'e (47) kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Gündüz'ün kontrolünden çıkan dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı

Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj: Beni almadan dönmeyin

Kerem'den Fenerbahçe'ye mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.