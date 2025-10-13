Adana'da Silahlı Saldırı Davası: 2 Sanığa 36 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerini kurşunladıkları esnafı yaraladıkları iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 36'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Z.Ü'nün unlu mamul sattığı iş yerine 5 Ağustos 2024'te düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan S.Y. ve adli kontrol tedbiri uygulanan R.Ü. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların, "kasten öldürmeye teşebbüs", "birden fazla kişiyle silahla yağma", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 20 yıl 4'er aydan 36'şar yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıkların, 50 milyon lira haraç istedikleri işletme sahibi Z.Ü'ye tehdit içerikli mesaj attıkları belirtildi.

Plakası sökülmüş motosikletle iş yerine giden sanıkların, tabancayla 15 el ateş açması sonucu Z.Ü'nün ağır yaralandığı, işletmede ise hasar oluştuğu aktarıldı.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.