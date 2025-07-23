Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Sürücü Yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki otomobiline silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralanırken, kaçan 2 zanlı polis tarafından yakalandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.
İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün idaresindeki 58 AP 176 plakalı otomobile, Gültepe Mahallesi'nde 2 zanlı tarafından silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel