Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesinde Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sedat Oyunlu'nun bir iş yerinin önünde beklediği sırada motosikletli 2 kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

Kendi imkanlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği belirlenen Oyunlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.