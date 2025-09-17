Haberler

Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıya uğrayan Sedat Oyunlu, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesinde Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sedat Oyunlu'nun bir iş yerinin önünde beklediği sırada motosikletli 2 kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

Kendi imkanlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği belirlenen Oyunlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Bir belediye daha el değiştiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığından çekildi

Seçime günler kala sürpriz gelişme! İddialı isim adaylıktan çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.