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Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde aracında beklerken motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki Ayaz T. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaz T. (21) kullandığı ciple Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda trafik ışıklarında beklediği sırada, motosikletle yaklaşan iki şüpheliden biri inerek araca ateş açtı.

Şüpheliler daha sonra aynı motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ayaz T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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