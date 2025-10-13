Adana'da Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana Valiliği, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerine 2 kez silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında, "Adana'da haraç vermeyi reddeden işletme sahibinin dükkanının kurşunlandığına" dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Tellidere Mahallesi'ndeki iş yerine 20 Temmuz'da silahlı saldırı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İş yeri sahibi E.K, ifadesinde kendisinden borç para isteyen ve aralarında husumet bulunan dayısının oğulları Y.C.G. ve B.G'den şikayetçi olduğunu belirtmiştir. Emniyet güçlerimizce yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli, 14 gram narkotik maddeyle yakalanarak gözaltına alınmış. 25 Temmuz'da B.G, F.A. ve Y.A.K, tutuklanmış, B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Aynı iş yerinin 5 Ekim'de de kurşunlandığı bildirilen açıklamada, "Yapılan görüşmede iş yeri sahibi, dayısının oğullarının kendisinden para istediğini ve tehdit edildiğini beyan etmiştir. Emniyet güçlerimizce yapılan çalışmada olayla ilgili şüpheliler D.A.O. ve T.U.D. gözaltına alınmış, aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı