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Adana'da Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güzelevler Mahallesi'nde 22 Ekim'de inşaat malzemeleri satışının yapıldığı iş yerine motosikletli ve kasklı 2 kişi tarafından kalaşnikofla düzenlenen ve Y.S'nin (43) yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Olayla bağlantılı 6 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla Ersin A. (19), Mustafa Ö. (22), Murat D. (23), Kerem A. (20), Mahsum K. (21) ve Yunus T'yi (29) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Ersin A'nın silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, Mustafa Ö'nün motosikleti kullandığı, diğerlerinin de bu kişilere yardım ettiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Yunus T, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı.

Bu arada motosikletli ve kasklı 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Adana'da Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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