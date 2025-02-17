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Adana'da Silahlı Saldırı: 47 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı: 47 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Sayim D., hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde 5 boş kovan bulundu.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Sayim D. (47), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Sayim D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 5 boş kovan bulundu.

Sayim D'nin cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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