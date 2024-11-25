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Adana'da Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir eve ve araca düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklandı. Zanlılar, haraç istemek amacıyla saldırı gerçekleştirmişti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir eve ve araca düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Kasım'da gece saatlerinde Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir sokağa M.D'nin (17) kullandığı motosikletle giden H.B. (20), tabancayla bir eve ve park halindeki araca ateş edip kaçtı.

Silahlı saldırının ardından evin ve aracın sahibi M.D'yi arayan şüpheliler 500 bin dolar haraç istedi.

M.D'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen iki şüphelinin kimliklerini ve saklandıkları Çukurova ilçesindeki apartman dairesini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler H.B. ve M.D. ile saklanmalarına yardım eden E.Y. (25) ve Ş.G'yi (22) yakaladı.

Evde 5 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 13 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin eve yönelik silahlı saldırısı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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