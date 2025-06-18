Adana'da Silahlı Saldırı: 4 Kişi Tutuklandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Hüseyin Daş'ın evinin önünde tabancayla vurularak ölümüne neden olan saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklandı. Olayın bir kavganın ardından gerçekleştiği belirlendi.

Adana'da bir kişinin evinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Daş (24), 18 Nisan'da saat 23.30'da merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunduğu sırada tabancayla ateş açılması sonucu başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Daş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Hüseyin Daş'ın ağabeyi H. Daş'ın (32) olaydan yaklaşık bir saat önce husumetli olduğu Haşim E. (28), Halit O. (24), Mehmet Fatih A. (21), Osman Y. (23) ve Samet Y. (19) ile kavga ettiğini belirledi.

Silahlı saldırının kavgayla bağlantılı olabileceğini değerlendiren ekipler, 5 kişiyi saklandıkları adreslere operasyon düzenleyerek yakaladı.

Şüphelilerden Haşim E'nin kavganın ardından olay yerinden ayrılan H. Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gittiği, karanlıkta evden çıkan kişinin husumetlisi H. Daş olduğunu düşünerek tabancayla ateş etmesi sonucu Hüseyin Daş'ın vurulduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılarından Haşim E, Halit O, Mehmet Fatih A, Osman Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Samet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Haşim E'nin saklandığı evde kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan ikametin sahibi Mustafa D. de (36) nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Hüseyin Daş ise 15 Haziran'da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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