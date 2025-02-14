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Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir medikal firmasına düzenlenen silahlı saldırıda kayınbaba ve iki damadı hayatını kaybetti. Şüpheli Talat A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili 3 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde kayınbaba ve 2 damadının yaşamını yitirdiği silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı.

Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki medikal firmasına 10 Şubat'ta giderek iş yeri sahibi Fuat Kalaycık (64), damatları Oğuzhan Sönmezler (29) ve Özgür Ozan Ekinci'yi (43) iki ayrı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Talat A'nın (20), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen Talat A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, cinayet zanlısı Talat A. ile olay günü iş yerine gittiğini belirlediği 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki medikal firmasına giden Talat A, iki tabancayla ateş açmış, saldırıda iş yeri sahibi Fuat Kalaycık ile damatları Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci hayatını kaybetmişti. Olay yerinden otomobille kaçan Talat A, polis ekiplerince Sarıçam ilçesinde yakalanmış, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da araçta bulunmuştu. Ekipler, olay sırasında zanlının yanında bulunduğunu belirlediği 3 kişiyi yakalamak için de çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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