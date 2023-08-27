Adana'da Silahlı Saldırı: 2'si Ağır 4 Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Hürriyet Mahallesi Emin Ağa Caddesi'ndeki parkta oturan Ulaş E, Recep Y, Hasan K. ve Mustafa Ç'ye kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ulaş E. ile Mustafa Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.