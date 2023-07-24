Adana'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Türkocağı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda A.K. ve A.G. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
A.K. (23) ve A.G. (21), Türkocağı Mahallesi Seyhan Nehri kıyısındaki bir parka gitti.
Parka motosikletle gelen kişi, iki arkadaşa tabancayla ateş etti.
Yaralanan A.K. (23) ve A.G. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel