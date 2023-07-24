Adana'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Türkocağı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda A.K. ve A.G. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.